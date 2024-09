Um grupo de investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai estudar o efeito anticancerígeno das biomoléculas dos cogumelos Cantharellus cibarius para promover a saúde e combater o cancro colorretal, uma das principais causas de morte por cancro em Portugal.

“Esta investigação exploratória é essencial para abrir caminho a terapias inovadoras para o cancro e para a sua prevenção", afirma a investigadora Daniela Ferreira, doutorada em Genética Molecular, Comparativa e Tecnológica pela instituição, em comunicado enviado às redações.

"O projeto assenta numa abordagem que integra estudos moleculares, celulares e funcionais da fração isolada de pequenos RNAs não codificantes (sRNAs) do cogumelo Cantharellus cibarius em células de cancro de cólon humano”, refere.

O ácido ribonucleico (RNA), conhecido por codificar as proteínas nas células, pode exercer outras funções. É o caso dos pequenos RNAs (sRNAs) isolados de cogumelos comestíveis.

“Estes sRNAs exibem uma eficácia notável na indução de apoptose (tipo de morte celular programada) e no impedimento da proliferação celular em células cancerígenas, sem efeitos adversos nas células normais. Além disso, os resultados preliminares sugerem que o seu efeito deverá ser dependente de sequência”, explica a investigadora responsável.

Vulgarmente conhecido por cantarelo, crista de galo ou rapazinho, o cogumelo Cantharellus cibarius apresenta uma cor amarela ou alaranjada, pregas bifurcadas e frutifica junto de carvalhos ou pinheiros durante o outono ou a primavera.

As suas propriedades nutritivas podem contribuir para o desenvolvimento de bioterapias anticancerígenas de próxima geração. “Dada a localização gastrointestinal deste tipo de cancro, as intervenções com alimentos funcionais ou nutracêuticos são promissoras para prevenção e terapia adjuvante”, sublinha.

Numa primeira fase, a equipa de investigação vai recorrer à técnica de cromatografia de troca aniónica para isolar pequenos RNAs de Cantharellus cibarius.

Segue-se a sequenciação de nova geração e o desenho de sRNAs sintéticos para a realização de um estudo funcional. “Queremos identificar a sequência responsável pelo fenótipo de apoptose e de diminuição da proliferação celular, as vias celulares e os alvos em células de cancro de cólon humano", explica Daniela.

"Numa última fase, utilizaremos esferóides tumorais multicelulares 3D para avaliar a atividade anti-tumoral destes RNA (sintéticos e fração isolada)”, adianta.

O projeto “MUSHROOM4LIFE - Decoding the small RNA of edible mushrooms – from its functions in human cancer cells to its potential anticancer effect” é financiado em 50.000 euros pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

O estudo será desenvolvido numa colaboração entre os pólos do “BioISI - Biosystems & Integrative Sciences Institute” e do “RISE-Health” e o Centro de Química-Vila Real (CQ-VR) na UTAD, até 2026.