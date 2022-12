A excentricidade de Elon Musk não é novidade para ninguém, qualquer que seja o negócio ou atividade onde se envolva. A novela para a compra do Twitter, por exemplo, fez correr muita tinta por todo o mundo, mas finalmente foi concluída em outubro, a troco de 45 mil milhões de euros.

Desde então para cá, contudo, as polémicas têm sido mais que muitas, a últimas das quais, na semana passada, quando Elon Musk decidiu banir alguns jornalistas desta rede social.

Este domingo, no Qatar, onde assistiu à final do Campeonato do Mundo, o multi-milionário voltou a fazer das suas. Promoveu uma sondagem na sua conta de Twitter, questionando os seus mais de 120 milhões de seguidores se deveria abdicar da liderança da rede social.

Nesse mesmo post, Musk vai mais longe, admitindo que irá cumprir o resultado final. A sondagem, essa, termina esta manhã de segunda-feira.