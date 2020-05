O vírus é o mesmo, mas o combate está a ser feito de formas diferentes, dependendo, sobretudo, não só dos meios de cada governo, mas da cultura e da história de cada Estado. Hoje visitamos a China, que leva semanas de avanço no combate ao vírus, e Angola, que está, nas palavras de quem lá vive, "um mês atrasada" em relação à Europa.

César Sousa - Shenzhen, China

"Estou na minha sala e da janela consigo ver a praia. As praias abriram ontem, aqui são as férias do trabalhador, de 1 a 5 de Maio ninguém trabalha. E já está muita gente na praia, mas menos do que o habitual". Menos do que o habitual? "Sim, devem estar cerca de 30 mil pessoas", responde.

"Sim, devem estar cerca de 30 mil pessoas"

César Sousa, é professor de ténis e vive há mais de quatro anos em Shenzhen, cidade que liga Hong Kong ao continente chinês. Em Lisboa passa pouco das nove da manhã, mas na província de Guangdong já passa das 16 horas.

Apesar do calor, ele e a mulher preferem ficar em casa por estes dias, "é mais seguro". E esta é a sua maior preocupação. "Dia 25 de maio vamos recomeçar a ir para a escola. Sou treinador numa escola secundária, onde estou responsável por uma equipa de ténis, e dia 25 de maio temos de regressar. Já ouvi dizer que todos os alunos, professores e staff terão de ser submetidos ao teste. Somos cerca de mil ao todo e se um estiver contaminado, muito facilmente o vírus será propagado outra vez", afirma.

Na China "voltou tudo um pouco à normalidade". Mas é uma normalidade ainda anormal. A lotação da praia que César vê da janela é de 80 mil pessoas e, nesta altura, noutra época, estaria a abarrotar. Além disso, agora à entrada da praia é medida a temperatura a todos os banhistas.

As escolas começaram a abrir dia 27 de abril, mas faseadamente. Primeiro abriram as escolas básicas, dentro de uma semana abrirão os infantários e as escolas primárias e, quase no final do mês, o ensino secundário. César concorda com a medida, porque "dá para ver o progresso", mas receia que "depois destas férias de maio venha outra vaga" de Covid-19. "Nós podemos sair de casa, e estou aqui a olhar para a praia, mas quando é verão, quando são férias, esta zona turística tem muita afluência, as ruas estão cheias de pessoas, e o meu medo é que tudo volte para trás e o número de infetados volte a subir", diz. Por isso tem dificuldade em compreender que as aulas recomecem a 25 de maio, quando no 20 de junho já estamos outra vez de férias. Não sei se vale a pena, por 15 dias úteis, arriscar a saúde de mil pessoas", admite.

Apesar do número de pessoas na rua, os cuidados são muitos por parte das autoridades e da população. César ouviu falar em Covid-19 pela primeira vez no dia 5 de janeiro. "Estava a dar uma aula particular a um aluno, que é também meu colega e atleta, e, naquele dia, estava com espirros e um pouco de tosse - deve ter sido apenas uma gripezinha, tinha vindo de Portugal e a diferença de temperaturas causou uma constipação - e ele disse: "cuidado, porque agora anda aí um vírus que está a matar muita gente na zona de Wuhan". Fiquei surpreso, fui pesquisar, e vi que havia o tal vírus. Mas só começou a haver notícias a partir do dia 15 de janeiro", conta.

A história da Teresa, em Madrid, do Francisco, em Munique e da Dulce em Västerås No primeiro artigo desta série contámos a história de Teresa Coutinho, a viver em Espanha, de Francisco Chuva, na Alemanha, e de Dulce Vilaça, na Suécia. Teresa Coutinho, funcionária do Parlamento Europeu: "Lembro-me de que no dia em que o primeiro-ministro espanhol [Pedro Sánchez] anunciou, às oito da noite, que iam fechar as escolas, foi uma explosão de alegria enorme. Depois começaram a pensar melhor, sem escola iam deixar de estar com os amigos, e esse foi o reverso da medalha" Francisco Chuva, engenheiro "Este é um país de velhinhos, e os estrangeiros são como eu, emigrantes jovens. Uma grande parte da população alemã está muito envelhecida. E esses não saem de casa, muitos aumentam o isolamento das janelas e das portas para garantir a sua segurança, estão mais assustados. Às vezes, na ida ao supermercado, vejo na rua senhores mais velhos, e eles preferem atravessar a estrada do que cruzarem-se com uma pessoa jovem" Dulce Vilaça, engenheira "Na Suécia as pessoas só se cumprimentam com um beijo em duas situações: quando se conhecem pela primeira vez ou quando têm a certeza de que nunca mais se vão ver" Um relato que pode ler na íntegra aqui.

Dia 25 de janeiro, dia de Ano Novo Chinês, o país fechou. Os transportes pararam, as fronteiras fecharam, em Wuhan, onde tudo começou ninguém entrava ou saía, e o uso de máscara passou a ser obrigatório para todos. Mesmo. "Aqui há uma coisa boa para o controlo do uso de máscara: todos os condomínios, apartamentos, casas pertencem a um grupo de segurança e são também controlados pela polícia. Se estamos sem máscara o segurança não nos vai deixar sair o portão, temos de voltar para trás para a colocar", explica.

"Se estamos sem máscara o segurança não nos vai deixar sair o portão, temos de voltar para trás para a colocar"

E nota-se a diferença: antes do SARS-CoV-2 apenas cerca de 40% da população usava máscara - "não tanto aqui no sul, porque o clima é tropical e a poluição não é dramática, não há fábricas". Agora a máscara é usada por 100% da população. "No início foi um pouco frustrante", recorda César, "usar a máscara o tempo todo, aquele calor, às vezes parecia que estava a ficar doente porque não conseguia respirar, mas passado uma semana lá me adaptei". Adaptámo-nos.

Os preços das máscaras também sofreram alterações, mas por pouco tempo. "A primeira vez que comprei máscara, há mais de três meses, foram caras, porque também não havia muita produção. Paguei 300 RMB [moeda chinesa] por 150 máscaras, à volta de 1 euro cada. Agora já arranjo por cerca de 20 ou 30 cêntimos, mas na altura preferi pagar mais um bocado do que arriscar".

César Sousa nunca foi testado. E não conhece ninguém que tenha estado infetado."Não conheço ninguém aqui, nenhum colega, que estivesse estado infetado com o vírus, enquanto em Portugal tenho colegas que já estiveram infetados. Mas, claro, o círculo em Portugal é muito menor, conhecemos mais gente", justifica. "Não saí de casa e estive sempre na minha área de residência, mas tenho amigos que vieram dos países de residência e quando chegaram à China tiveram de fazer o teste. Todas as pessoas que chegam à China têm de fazer o teste e ficar 15 dias de quarentena. Em Guangzhou é que houve um problema que envolveu pessoas de vários países africanos e que não agradou ao governo, então seguiram uma linha um pouco racial, a policia andou a pedir a todos eles se para se deslocarem aos hospitais para fazerem os testes".

Em Shenzhen foi registado apenas um caso do novo coronavírus. "Foi no Sheraton, um turista foi diagnosticado positivo e ficou no hotel 15 dias de quarentena. Foi tratado e recuperou", lembra. "A situação em Shenzhen é bastante positiva, porque fecharam as fronteiras com Hong Kong, não se podia sair ou entrar. Na altura dizia-se que a fronteira ia estar fechada até dia 1 de maio, mas ainda não reabriu, e penso que as fronteiras vão continuar fechadas mais um mês e meio ou dois, o que seria bom, porque vêm aí as férias de Verão, isto é uma zona bastante turística e Hong Kong também tem grande afluência, podia haver uma segunda onda".

Além da máscara, passou a haver controlo de temperatura. "Quando saímos de casa o segurança mede-nos a temperatura, que volta a ser medida à entrada do supermercado. Depois, se vamos à farmácia comprar qualquer coisa, medem-nos a temperatura ... Num espaço de 30 minutos às vezes mediam-nos a temperatura dez vezes, e isso também é bom".

Ao contrário do que acontece em Portugal, ninguém se importa com a medida, não abre a Constituição ou fala de ataques à liberdade. "Isso é uma coisa muito portuguesinha"

Ali, ao contrário do que acontece em Portugal, ninguém se importa com a medida, não abre a Constituição ou fala de ataques à liberdade. "Isso é uma coisa muito portuguesinha", responde. "Aqui na China temos liberdade. Agora, o português gosta de ser um bocadinho do contra até à última, ao contrário do que devia ser. Custa-nos aceitar e adaptar a novas regras... O que o governo quer é que as pessoas fiquem em casa e se cuidem. Nos tempos do nossos avós pediram-lhes para ir para a guerra, a nós estão a pedir-nos para ficar em casa. Acho preferível ficar em casa a ir para a guerra".