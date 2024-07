Segundo o jornal alemão DW, durante uma reunião com todos os trabalhadores, Andrea Thierig, gerente da fábrica localizada em Berlin-Brandenburg da Tesla, confrontou cerca de 12 mil trabalhadores sobre as chávenas desaparecidas.

"Comprámos 65 mil chávenas de café desde que se iniciou a produção aqui. Estatisticamente, cada um de vocês tem cinco chávenas do Ikea em casa", reporta o DW.

Mas, não são só problemas com chávenas de café que esta fábrica da Tesla tem enfrentado. A fábrica alemã tem sido acusada de quebrar as leis ambientais, de saúde e de segurança dos trabalhadores, desde que iniciou a produção, há dois anos. Segundo o jornal Stern, a fábrica da Tesla em 2023 reportou três vezes mais emergências do que a fábrica da Audi, localizada em Ingolstadt.

"Apesar do mundo pensar que só nos importamos com as chávenas, estamos muito atentos às coisas mais importantes, que são as pessoas. Ouvimos todos na nossa fábrica", escreveu Thierig no seu LinkedIn.