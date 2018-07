“Negamos que continuamos a fazer crescer a economia à custa do bem mais precioso que temos, o ambiente”, afirmou André Silva no debate do estado da nação, na Assembleia da República, em Lisboa, centrando a sua intervenção no “estado de negação”.

Um “estado de negação” na política energética, quando o “Governo já assume a contradição de querer descarbonizar a economia e cumprir as metas de Paris, explorando petróleo na costa Portuguesa”, disse.

Para o deputado André Silva, “mesmo a nível macroeconómico e financeiro”, continua-se em “estado de negação”.

“Em vez de optarmos por iniciar o processo de negociação da dívida externa, libertando assim o país do peso dos juros e acrescentando liquidez à economia, aguardamos o aval dos omniscientes mercados e da omnipresente burocracia Europeia”, exemplificou.