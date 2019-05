Para os tailandeses, os gatos são animais que dão sorte. Por isso, oferecer um gato para uma casa nova significa votos de um lar estável. Assim, na cerimónia privada de bênção da Residência Real, que foi realizada no sábado na residência de Chakrabat Biman, um gato siamês marcou presença, juntamente com outros objetos e animais simbólicos, conta a Reuters.

No domingo de manhã, vários meios de comunicação tailandeses publicaram uma fotografia de dois funcionários do palácio, de uniforme, ao lado de um gato siamês e um galo branco. A imagem, distribuída pelo Bureau of the Royal Household, não tinha legenda. À tarde, a polémica começou: os animais eram verdadeiros?

À Reuters, um funcionário do palácio referiu que "a cerimónia real exige o uso de um galo e um gato. O foco não deve ser o facto de os animais serem verdadeiros ou não, porque o ritual em si é o que importa". Apesar disto, não foi confirmado se o gato e o galo eram ou não reais.

A página do Facebook ThaiCat.com publicou mensagem de um criador de gatos que diz ter sido inicialmente convidado a escolher dois machos de gatos siameses para a cerimónia, mas os gatos acabaram por não ser utilizados. "Sinto-me grato pela gentileza de Sua Majestade por sentir compaixão pelos gatos, temendo que sofressem por esperar demasiado durante as cerimónias, pelo que não foram usados", referiu.

Adensou-se o mistério.

O rei Vajiralongkorn da Tailândia foi coroado no sábado numa sumptuosa cerimónia no Grande Palácio Real, em Banguecoque.

O monarca foi acompanhado pela sua mulher, a rainha Suthida, general da força de segurança do palácio e ex-comissária de bordo. Poucos dias antes da sua coroação, o rei da Tailândia causou grande surpresa ao anunciar que se tinha casado com a sua companheira, com quem mantinha um relacionamento há anos e que era também sua guarda-costas. Suthida Vajiralongkorn tornou-se, assim, rainha Suthida.