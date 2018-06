Os dados foram revelados em Caracas, pelo economista Luís Vicente León, presidente da empresa Datanálisis durante o fórum Tendências do Consumidor Venezuelano 2018.

Segundo a Datanálisis, 60% desses cidadãos que não ganham o suficiente dependem de subsídios do Estado venezuelano, como os CLAP (bolsas de alimentos a preços subsidiados) e “bónus” económicos atribuídos através do Cartão da Pátria, criado pelo Presidente Nicolás Maduro e promovido pelo Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo).

Os economistas insistem que a qualidade de vida da população está drasticamente afetada, o que tem forçado os venezuelanos a reduzirem os tipos de produtos que consomem, uma situação influenciada ainda pela crise das empresas.

Por outro lado, 14% da população vivem em situação marginal, comendo ” o que consegue no lixo” e dependendo “do apoio da Igreja e de organizações não governamentais”.

Segundo o sociólogo Carlos Mesa, “praticamente” deixaram de existir os estratos sociais A e B (classes económicas altas). A referência é agora feita a partir da classe C (média), que faz periodicamente filas para comprar alguns produtos e recebe “remessas” de familiares residentes no estrangeiro.

No entanto, há cidadãos da classe D (pobre) que têm vergonha de receber apoios governamentais e são mais afetados pela crise.

“Os estratos C e D estão aplanados em emoções, não estão tristes nem alegres”, frisou.