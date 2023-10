“Acreditamos na diplomacia, acreditamos no diálogo político e é por isso que vou convidar ambos os líderes – Nikol Pashinian (primeiro-ministro arménio) e Ilham Aliyev (Presidente do Azerbeijão) – para uma reunião em Bruxelas no final de outubro”, revelou Charles Michel.

Falando à imprensa no final de uma cimeira da Comunidade Política Europeia, marcada pela ausência de Ilham Aliyev, o presidente do Conselho Europeu garantiu que ambos os líderes comunicaram que “participariam numa reunião que seria convocada em Bruxelas”.

“Estamos determinados a desempenhar um papel positivo e um papel construtivo no processo de normalização e é por isso que vários elementos são importantes, como tratado de paz, a delimitação das fronteiras, a conectividade, a troca de prisioneiros e a questão das pessoas desaparecidas”, elencou Charles Michel.

O enclave do Nagorno-Karabakh, com maioria de população arménia cristã ortodoxa, declarou a independência do Azerbaijão muçulmano após uma guerra no início da década de 1990, mas os incidentes armados permaneceram frequentes na zona ou ao longo da fronteira oficial entre os dois países, culminando em graves incidentes fronteiriços nas últimas semanas.