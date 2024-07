Peter Navarro, antigo assessor do ex-presidente norte-americano Donald Trump, disse na convenção republicana, em Milwaukee, horas depois de sair da prisão por desacato ao Congresso, que "não acabaram" com ele, nem "vão acabar com Trump".

Saído da prisão na quarta-feira, em Miami, Navarro apresentou-se em Milwaukee, onde Trump também esteve pela primeira vez em público depois da tentativa de assassínio, no sábado, num comício na Pensilvânia, onde ficou ferido numa orelha. “Não acabaram comigo e não vão acabar com Trump”, disse Navarro, o segundo antigo assessor de Trump considerado culpado por não cooperar com a comissão parlamentar que investigou o ataque de 06 de janeiro de 2021 ao Capitólio. Recebido com uma ovação na Convenção Nacional Republicana, Navarro afirmou ter recusado “trair Trump para salvar a própria pele”, uma vez que algumas informações só podiam ser divulgadas com a autorização de Donald Trump. Navarro foi condenado em 2023 por duas acusações de desacato ao Congresso por não ter apresentado documentos relacionados com os inquéritos e por ter faltado ao depoimento perante a comissão que investigava a agressão. Os investigadores do Congresso queriam recolher o testemunho sobre as ações depois das eleições de 2020, que foram ganhas pelo atual Presidente dos EUA, Joe Biden, um democrata. Navarro entregou-se às autoridades a 19 de março, depois de ter falhado na tentativa de escapar à prisão enquanto recorria da condenação. O juiz do Supremo Tribunal dos EUA, John Roberts, indeferiu o pedido apresentado pela defesa. O primeiro, em julho do ano passado, foi o ultraconservador Steve Bannon, também condenado como Navarro a quatro meses da cadeia. “Fui para a prisão para que vocês não tenham de o fazer”, disse Navarro à multidão em delírio. “Sou a vossa chamada de atenção”, sublinhou, erguendo o punho, tal como Trump, no sábado, ao ser retirado pelos Serviços Secretos do comício onde foi alvejado. A convenção, que começou na segunda-feira, decorre até hoje para formalizar a candidatura do Republicano à Casa Branca e do “número dois” o senador do Ohio J. D. Vance.