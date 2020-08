Fernando de Noronha foi encerrado para visitantes no dia 21 de março e, a partir de 05 de abril, moradores que estavam no continente também não puderam mais entrar no arquipélago, cujo regresso só foi permitido a meio de junho.

Segundo dados das autoridades locais, Noronha totalizou 93 casos do novo coronavírus até ao momento. As medidas diretas de combate à covid-19 possibilitaram que o arquipélago conseguisse controlar a doença.

“Estamos a dar início às flexibilizações da reabertura do turismo de Fernando de Noronha, sempre com responsabilidade, cautela e sem pressa. Seguindo com protocolos que mantenham com segurança a saúde da comunidade noronhense e dos pernambucanos que vivem lá. A pressa é inimiga da vida. (…) As próximas etapas serão estudadas para que possamos dar mais notícias boas para a população da ilha e ao turismo noronhense”, afirmou o administrador de Fernando de Noronha, Guilherme Rocha.

“Noronha é um caso de sucesso do ponto de vista do controlo da covid-19. Não há transmissão comunitária na ilha há um bom tempo. E assim precisamos manter”, disse por sua vez o secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, André Longo.

O Arquipélago de Fernando de Noronha pertencente ao estado brasileiro de Pernambuco e é formado por 21 ilhas, numa extensão de 26 quilómetros quadrados, sendo que a maior de todas, também chamada de “Fernando de Noronha”, é a única ilha habitada.

As demais estão contidas na área do Parque Nacional Marinho e são desabitadas, só podendo ser visitadas com licença oficial do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Em 2001, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) reconheceu Fernando de Noronha como Património Natural da Humanidade, devido à sua importância para a vida marinha.

Ao longo de 2019, Fernando de Noronha recebeu 106.130 turistas, segundo dados das autoridades locais. Contudo, o aumento de fluxo turístico preocupa os biólogos, que temem que a conservação ambiental da região seja colocada em risco.

O Brasil totaliza 120.828 vítimas mortais e 3.862.311 casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo o segundo país do mundo com maior número de infetados e mortos, apenas atrás dos Estados Unidos da América.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 847.071 mortos e infetou mais de 25,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.