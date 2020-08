O pub The Crown and Anchor, na cidade de Stone, em Inglaterra, é um foco de contágio ativo de covid-19, conta o Expresso. Segundo as autoridades de Saúde, somam-se já 22 casos confirmados de coronavírus, todos eles relacionados com idas ao bar entre 16 e 18 de julho. O dono do bar, o português Custódio Pinto, já pediu desculpas numa publicação no Facebook.

"Em primeiro lugar, gostaria de expressar o meu mais profundo pesar por toda a angústia, perturbação e tristeza que os eventos que ocorreram no The Crown and Anchor, no mês passado, causaram a tantos", começa por dizer.

"Moro em Stone desde 2001, onde criámos os nossos três filhos, e sempre foi um grande prazer fazer parte desta comunidade fantástica.No entanto, a 18 de julho, eu simplesmente não fui forte o suficiente para fazer cumprir as regras de segurança relativas à covid-19, indicadas pelo Governo", assumiu Custódio Pinto.

Na mesma publicação, o português refere que agora percebe "a importância de manter a supervisão quanto a todas as implementações, particularmente o distanciamento social e os testes de rastreio".