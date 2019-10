“No Rest for the Wicked”. Expressão (latamente traduzida no título deste texto) de origem bíblica, começou por referir-se ao sofrimento eterno reservado para quem pratica o mal, mas, com a passagem do tempo, passou a referir-se à necessidade de permanente de trabalhar, não obstante o cansaço acumulado.

A frase é parte assente da cultura anglo-saxónica — tanto que até em músicas já resultou — e certamente passará pela cabeça de alguns dos deputados britânicos que terão de voltar a reunir-se em Westminster para uma sessão parlamentar extraordinária da Câmara dos Comuns.

Pois é, o sábado é imemorialmente um dia de descanso, mas não o vai ser para quem (pela enésima vez) vai ter de debater assuntos relacionados com o Brexit, neste caso votar o novo acordo negociado entre o governo do primeiro-ministro, Boris Johnson, e a União Europeia.

A esta “altura do campeonato”, é difícil não ser cético quando se olha para este novo processo. Se o acordo for aprovado, já será um passo verdadeiramente de gigante — seria das poucas vezes que haveria alguma espécie de consenso em Westminster quanto ao Brexit — mas a oposição já mostrou não só a vontade de fincar o pé como também o desejo a forçar Johnson a pedir uma nova extensão do prazo de saída.

O problema é que depois de finalmente ceder quanto à negociação de um novo acordo, a UE não parece ter qualquer interesse em arrastar o processo para depois de 31 de outubro, tendo Jean-Claude Juncker repetido os avisos de que não vão haver mais prorrogações. Ao fim ao cabo, talvez seja isso mesmo o que Johnson quer, tendo repetido que, com acordo ou não, o Reino Unido tem de sair.

O que é certo é que, tal como o universo arranjou forma de coincidir a Greve Geral da Catalunha com o aniversário da morte de Ortega Y Gasset (tal como ontem apontei), esta derradeira-mas-talvez-não-assim-tanto votação vai ocorrer no dia em que se assinalam 274 anos desde que Jonathan Swift, o autor de “Viagens de Gulliver”, pereceu.

Para quem não souber, Swift foi um dos mais implacáveis satiristas e polemistas do seu tempo e que, apesar da sua naturalidade irlandesa, esteve enredado na política inglesa. Imaginemos apenas como o escritor de “Uma Modesta Proposta” — ensaio paradigmático em que sugeriu às famílias pobres irlandesas vender os seus filhos a cidadãos abastados, sendo também uma denúncia da atitude inglesa perante os irlandeses — se teria divertido nestes últimos três anos e picos. Esperem, não precisamos de imaginar — já alguém fez isso por nós.

O que a história nos ensina é que consensos e descansos andam de mãos dadas, isto é, quando alguém nos deixa é quando toda a gente é capaz de colocar as diferenças de parte. Nesse sentido, foi bonito ver como os três grandes deixaram hoje palavras de homenagem a Rui Jordão, lenda do Benfica e do Sporting, mas que também recebeu uma mensagem do FC Porto. A fim de manter alguma imparcialidade, recordemo-lo pelos seus momentos marcantes pela Seleção Nacional, neste caso em concreto, tanto o golo que nos levou ao Euro de 1984 frente à União Soviética, como os dois tentos que assinou numa partida imortal contra a França e que acabou com a vitória gaulesa ao cair do pano.

Terminando, se há quem não possa descansar ao fim-de-semana, tal não significa que o leitor não possa fruir de uns dias de descanso merecidos.