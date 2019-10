Os manifestantes, organizados em cinco colunas, foram convocados pela Assembleia Nacional da Catalunha (ANC, organização cívica independentista), com o apoio do Òmnium Cultural (outra organização cívica independentista).

O seu avanço, em etapas, desde o dia 16, visava convergir no centro de Barcelona, para onde estava prevista hoje, às 17h, uma grande manifestação, no mesmo dia em que está convocada uma greve geral.

De acordo com a imprensa regional, manifestantes autodenominados de “antifascistas” lançaram pedras e garrafas de água cheias em direção da polícia, na Via Laietana, perto do local em que se realiza a manifestação.

Um dos agentes da autoridade terá sido atingido com gravidade e teve de receber cuidados médicos, tendo a polícia de choque feito já três cargas contra o grupo de pessoas, na sua maioria jovens.

Imagens na televisão mostram que esses manifestantes pegaram fogo a vários contentores de lixo que colocaram no meio da avenida.

Marchas de protesto

As marchas partiram de Girona, Vic (Barcelona), Berga (Barcelona), Tàrrega (Leda) e Tarragona e ao longo do percurso causaram cortes intermitentes em importantes estradas da Catalunha, como a AP7 e a A2.

Segundo a Agência EFE, as marchas fizeram percursos a pé de aproximadamente 100 quilómetros até chegar à capital catalã.

As duas primeiras marchas, vindas de Vic e Berga, entraram pouco depois do meio-dia na cidade, seguindo pela Avenida Meridiana, uma das principais artérias da cidade.

A greve geral foi convocada pelos sindicatos independentistas Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), em protesto contra a condenação pelo Tribunal Supremo espanhol dos 12 dirigentes políticos. A Unión General de Trabajadores (UGT) e a Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO) demarcaram-se do protesto por não o terem convocado.