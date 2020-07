“Não há carvão limpo e o carvão não tem lugar nos planos de relançamento racionais”, disse Guterres, num discurso proferido à distância num evento promovido pela Universidade Tsinghua, em Pequim.

“Temos de deixar de desperdiçar dinheiro em subsídios a combustíveis fósseis e no financiamento do carvão”, reforçou o secretário-geral da ONU.

Numa altura em que o carvão é considerado como a fonte de energia mais nociva para o ambiente, “é profundamente preocupante que novas centrais elétricas alimentadas a carvão ainda estejam a ser planeadas e financiadas”, acrescentou.

Estas palavras de Guterres surgem numa altura em que a China é suspeita de querer impulsionar a produção de carvão para relançar a economia do país, que sofreu uma desaceleração por causa da pandemia do novo coronavírus, cujos primeiros indícios surgiram no final de 2019 no território chinês.

Segundo um relatório internacional publicado em junho, a China aumentou os projetos de centrais elétricas a carvão em 21% nos primeiros seis meses do ano.

A capacidade energética do país (em construção ou prevista) relacionada com este recurso excede a produção atual dos Estados Unidos ou da Índia, de acordo com o mesmo documento, assinado pelo Global Energy Monitor e o Centre for Research on Energy and Clean Air.