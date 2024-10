O ministro dos Assuntos Parlamentares afirmou hoje que "não há mexidas" no valor da Contribuição para o Audiovisual (CAV) da RTP, referindo que, com o aumento do número de clientes de eletricidade, esta já tem vindo a aumentar.

Pedro Duarte falava hoje de manhã na conferência “O Futuro dos Media”, organizado pela Impresa, Media Capital, Medialivre, Público e Renascença, que está a decorrer no Pestana Palace, em Lisboa. O ministro admitiu que o fim da publicidade em 2027 vai “libertar para o mercado um montante relevante”. Mas “também não somos ingénuos por achar que esse valor vai todo diretamente direcionado para os órgãos de comunicação privados”, prosseguiu o governante, referindo que vai ser o mercado a funcionar. No fundo, o objetivo é “dar condições à RTP para prestar um serviço público menos condicionado por serviços comerciais”, salientou. Sobre a CAV, Pedro Duarte afirmou que “não há mexidas” e deu duas razões. Em primeiro lugar, “queremos mostrar que a RTP está a dar o salto” para justificar uma maior contribuição dos contribuintes. Depois, “é que por força do aumento do número de utilizadores de eletricidade no nosso país, a CAV está objetivamente aumentada por força dessa dinâmica, tem havido uma compensação”.