Durante as saudações aos fiéis de língua inglesa, Francisco declarou que estava a acompanhar "com grande preocupação as dolorosas perturbações que estão a acontecer nos Estados Unidos, depois da trágica morte de George Floyd ".

"Queridos amigos, não podemos tolerar ou fechar os olhos a qualquer tipo de racismo ou exclusão", disse Francisco, acrescentando que "o racismo é um pecado".

Para o Papa, "a violência das últimas noites é autodestrutiva" e “nada se ganha e muito se perde".

O papa uniu-se à Igreja de São Paulo e Minneapolis, nos Estados Unidos em oração "pela alma de George Floyd e todos os outros que perderam a vida por causa do pecado do racismo".