A culpabilização que o homem sente quando não consegue acomodar no seu tempo a disponibilidade para a família é “tão grave quanto a discriminação face às mulheres no mercado de trabalho”. Joana Gíria foi muito clara quanto a isto, na entrevista ao SAPO24.

A ideia resume bem os temas que a presidente da CITE considera essenciais para combater as desigualdades de género no trabalho (não pago) e no emprego (trabalho pago): a conciliação do tempo trabalho-família e a questão da maternidade e da paternidade.

Se fossem uma árvore, as dinâmicas que geram poder-se-iam descrever assim: na raiz, estão as expectativas e os estereótipos de género da nossa sociedade; daí, surge um tronco que estrutura o quotidiano, difícil de quebrar e um pouco torto, já que existe desequilíbrio na gestão dos usos do tempo e na vivência da parentalidade; é a partir daqui que vão surgindo ramificações e se começam a sentir consequências ao nível do bem-estar, dos resultados, das relações; às vezes, os frutos destas dinâmicas são "podres" - discriminação, relações de assédio.

Para que o tronco se eleve direito e os frutos sejam saudáveis, é necessário que a rega da raiz seja corrigida. A água natural da chuva (autorregulação) não chega e são necessárias medidas, que se querem transitórias, como a lei da paridade.

A comparação a elementos da natureza serve apenas o propósito de “desenhar” as complexas relações entre conceitos. Qualquer parecença com o tema do ambiente é pura coincidência. Até porque, como notou a dada altura Joana Gíria, a igualdade entre homens e mulheres, "apesar de estar na moda - como o ambiente - não é uma preocupação real”.

A nossa conversa começou com uma frase que aparece no site do iGen, Fórum de Organizações para a Igualdade, coordenado pela CITE. O autor da citação é o sociólogo Boaventura de Sousa Santos: “É importante a igualdade que reconhece as diferenças”.

Se é importante que a igualdade reconheça as diferenças, isto da igualdade é um valor absoluto ou não?

O princípio fundamental da igualdade de oportunidades e entre seres humanos não quer dizer que a desigualdade entre as pessoas não exista. As pessoas não são todas iguais. As mulheres não são iguais a outras mulheres, os homens não são iguais a outros homens. A igualdade é um direito fundamental, apesar das diferenças entre as pessoas.

Que diferenças é importante ter em conta quando procuramos a igualdade?

Entre o sexo feminino e o sexo masculino, desde logo, as características biológicas. Há direitos que se aplicam às mulheres que não se aplicam aos homens, precisamente porque as mulheres têm uma característica biológica, que é o facto de poderem ser mães ou de serem mães. Os homens podem ser pais, mas não passam por uma gravidez, um parto, uma fase de amamentação. Ou seja, as transformações não são as mesmas a nível biológico. É nesta diferença que deve assentar o direito à igualdade: nivelar de forma a não prejudicar quem tem uma característica face a quem não tem.

Que outras diferenças acha importante considerar?

A da maternidade e paternidade, para mim, é fundamental. É aquela onde assenta a maior parte da discriminação. Disso não tenho qualquer dúvida.

A sociedade estereotipada presume que uma mãe está mais tempo afastada do local de trabalho do que um pai.

No contexto de trabalho?

No contexto de trabalho, claro. E não só. Mas no contexto de trabalho, que é aquele de que nos ocupamos aqui. Quer para a sociedade, quer para as entidades empregadoras - não quero falar em nome de todas, a ideia não é generalizar - a maternidade é vista como uma diminuição de disponibilidade de tempo, que aparentemente, só aparentemente, vai colidir com a produtividade.