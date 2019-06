“Nesse momento creio que será consagrado o Espaço como uma nova área operacional para a NATO”, acrescentou.

No balanço de uma reunião que considerou “bastante importante”, por ter havido “uma boa troca de impressões sobre um conjunto alargado de matérias”, o ministro da Defesa disse ter saído satisfeito com as conclusões, “nomeadamente com a necessidade de reforço da NATO a 360º”.

Nesse sentido, Gomes Cravinho salientou o reforço da postura marítima da organização, uma ideia há muito defendida por Portugal, privilegiado na sua localização atlântica.

“A Aliança esteve durante muito tempo virada para o continente europeu e para leste, e há um reconhecimento de reforçar a nossa postura em relação ao Atlântico”, completou.

Também em matéria do relacionamento com a União Europeia houve, de acordo com responsável pela pasta da Defesa, uma boa troca de impressões com a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini.

“Passo a passo está a encontrar-se aquilo que será uma boa plataforma de entendimento para as duas instituições trabalharem no sentido de aproveitarem da melhor maneira as suas mais-valias”, finalizou.