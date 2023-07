"Hoje, estas garantias podem ser confirmadas pelo G7 e por outros parceiros”, disse Volodymyr Zelensky em conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, no último dia da cimeira de Vilnius, na Lituânia.

Zelensky acrescentou que “há notícias positivas sobre os pacotes de apoio” prometidos pelos Estados-membros da NATO e considerou “importante que a Ucrânia já não precise de um Plano de Ação para a Adesão”, como foi decidido pelos países da Aliança Atlântica.