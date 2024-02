O ex-Primeiro-Ministro sueco Carl Bildt partilhou na rede social X um vídeo de Navalny, gravado no tempo em que o opositor a Putin ainda não tinha sido preso, mas já sabia qual seria o seu destino.

"Não estão autorizados a desistir", é isso que Navalny pede aos seus seguidores no início do vídeo, para no fim reforçar: “A única coisa necessária para que o Mal triunfe é que as pessoas boas não façam nada”.

Consciente do perigo que corria lembra quem o segue: “Somos uma força enorme que está a ser oprimida por uns tipos muito maus”. E, portanto, pede que sejam ativos na luta contra o Mal.