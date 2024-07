Este artigo é sobre Lisboa . Veja mais na secção Local

Os portadores do passe Navegante podem, a partir de hoje, estacionar gratuitamente nos parques do Colégio Militar, Ameixoeira e Avenida de Pádua, em Lisboa, uma medida para evitar que os carros entrem na cidade, incentivando o uso do transporte público.

MÁRIO CRUZ/LUSA