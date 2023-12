“Estamos cientes de relatos sobre ataques ao USS Carney e a navios comerciais no Mar Vermelho e forneceremos informações assim que estiverem disponíveis”, referiu o Pentágono, que não identificou a origem do ataque.

As forças armadas britânicas disseram anteriormente que existiam suspeitas de um ataque com drones e explosões no Mar Vermelho, sem entrar em pormenores.

No entanto, rebeldes Houthi do Iémen têm lançado uma série de ataques a embarcações no Mar Vermelho, bem como drones e mísseis contra Israel, que trava uma guerra contra o movimento islamita Hamas na Faixa de Gaza.

Segundo o jornal israelita Haaretz, um dos navios comerciais atingidos pertence a uma empresa britânica que é controlada e gerida pelo filho de um magnata israelita - Danny Ungar, filho de Abraham Rami Ungar, empresário de transporte marítimo.