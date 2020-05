O Governo considerava ainda que "a continuidade desta expedição poderia potenciar um maior risco de contágio entre os 142 elementos da guarnição", que se encontravam naquela altura bem de saúde.

No dia 25 de março o navio-escola Sagres zarpou no final da tarde da Cidade do Cabo rumo a Cabo Verde, após uma paragem para reabastecimento sob estritas condições de segurança.

A aportada do navio, procedente da Argentina, foi feita na zona industrial do porto sul-africano e a guarnição portuguesa não foi autorizada a desembarcar no cais.

O navio-escola português era aguardado no âmbito da celebração dos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães. Todavia, perante a decisão das autoridades sul-africanas em decretar o confinamento do país, a Sagres teve de antecipar a chegada ao porto da Cidade do Cabo.

A decisão possibilitou o reabastecimento logístico do navio para seguir viagem de regresso a Portugal por ordem do Ministério da Defesa português devido ao agravamento da pandemia da covid-19 nos países que iria aportar rumo à Ásia.