O sucessor do “Aquarius” deve partir na manhã de hoje e chegar à zona de resgate no Mediterrâneo central por volta do dia 25.

Desde 20 de março, o navio suspendeu as operações devido à pandemia de covid-19, o que fez com que a parceria com a organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras terminasse em meados de abril, segundo a qual essas operações de resgate não poderiam esperar pelo fim da crise sanitária.