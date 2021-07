Um navio de pesca português tem pelo menos 12 tripulantes infetados e com sintomas de covid-19. Um deles já está com dificuldades respiratórias, sendo no total sete os que inspiram mais atenção. O navio, o Princesa Santa Joana, registado em Aveiro, estava ao largo dos grandes bancos da Terra Nova com 39 pessoas a bordo.

Este sábado, após avaliação da situação sanitária, as autoridades portuguesas pediram ao capitão que se aproximasse da cidade de Saint John, na costa canadiana. Apesar de a embarcação já estar dentro do raio de ação dos meios de resgate canadianos, o objetivo é diminuir ainda mais a distância caso seja necessário resgatar algum dos tripulantes.

Às 13:30 deste sábado o navio estava a cerca de 350 quilómetros de Saint John.

Ainda assim, sem equipa de saúde ou acesso a cuidados apropriados, a bordo do Princesa Santa Joana a ansiedade tem crescido nos últimos dias, perante a inoperância do armador, António Taveira, da Gafanha da Nazaré, que ainda não ordenou o regresso da embarcação a Aveiro.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), a situação sanitária do navio está a ser acompanhada quer pelas autoridades portuguesas, quer pelas canadianas. Também o Centro de Orientação de Doentes Urgentes dedicado ao mar está a fazer a avaliação clínica do navio.

"Isto já tem alguns dias. O navio está a ser permanentemente acompanhado, são estabelecidos contactos com os centros de busca e salvamento e também com o centro que faz a avaliação da situação sanitária dos doentes", explica fonte oficial ao SAPO24.

A aproximação do navio a Saint John está a ser feita pelos próprios meios do navio e serve para acautelar uma eventual necessidade de resgate. Levar o navio para um porto, ou fazê-lo regressar a Aveiro, depende do capitão do Princesa Santa Joana, ou do seu armador, António Taveira, com quem o SAPO24 não conseguiu ainda entrar em contacto.

Ou seja, a menos que a situação sanitária se deteriore, a decisão de retirar a tripulação cabe ou ao armador (dono do barco, que está em terra), ou ao capitão do navio (quem o comanda a bordo).

"No que respeita à monitorização do navio, dos organismos com responsabilidade da salvaguarda da vida no mar, estamos a acompanhar", acrescenta. "No que respeita ao ambiente de bordo ou aquilo que o comandante vai ou não fazer, passa pelo armador", diz ainda a AMN.

No relato enviado às autoridades portuguesas, e a que o SAPO24 teve acesso, a situação a bordo do Princesa Santa Joana é descrita este sábado como “muito tensa”.

“Não existem equipas de limpeza de balneários, não há cozinheiro, os tripulantes na tentativa de comerem, servem-se com o que encontram, junto do paiol de mantimentos.”

“O capitão parece perdido face ao desenrolar dos acontecimentos”, acrescenta o documento.

Com o imediato, que o reveza nos turnos, também doente, o capitão será a única pessoa a bordo capaz de fazer regressar o navio de 90 metros ao porto de Aveiro, viagem que pode demorar uma semana. A alternativa serão os Açores, a dois dias de distância.

Nesta altura, mesmo tripulantes vacinados estão com sintomas de covid-19.

Os tripulantes são testados antes de embarcar nos navios. No caso do Princesa Santa Joana, foi detetado o caso de um marinheiro indonésio, antes de a embarcação seguir a caminho da região de pesca do Atlântico Noroeste. Foi "efetuada somente uma limpeza em tempo recorde do camarote do referido tripulante". Mas este marinheiro habitava no navio e tinha acesso a todos os compartimentos da embarcação, que não terão sido higienizados.

O Princesa Santa Joana partiu para a região norte do Atlântico para a campanha de pesca do vermelho, que abriu no início deste mês, numa modalidade sem quotas individuais, em que quem chega primeiro pesca mais. Este navio é uma das 11 embarcações de pesca longínqua portuguesas, que fazem viagens de dois a três meses sem ir a terra e levam cerca de 25 a 35 tripulantes.

Este armador não está registado na Associação dos Armadores da Pesca Industrial (ADAPI), instituição que reclama um plano contingência para lidar com casos de covid-19 a bordo dos navios de pesca.