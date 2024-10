Uma aeronave da Força Aérea monitorizou um navio da Federação Russa no dia de ontem, 14 de outubro, enquanto faziam uma missão de rotina de monitorização na Zona Económica Exclusiva Continental, com o objetivo de assegurar a integridade e proteção do espaço marítimo português.

O navio da classe Products Tanker, General Skobelev, foi detetado a aproximadamente 40 milhas do Cabo Carvoeiro, onde a sua atividade foi acompanhada enquanto navegava nas águas portuguesas, sublinha a Força Aérea em comunicado enviado às redações. Esta foi a quarta passagem deste navio pelas águas portuguesas em 2024.

Esta foi a 22.ª missão de monitorização de navios não NATO em 2024, onde foram já acompanhados 34 navios russos e dois chineses, revela a força militar.