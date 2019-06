Na passada quinta-feira, Matteo Salvini já tinha deixado claro que a proibição de desembarque destes migrantes em território italiano era para manter.

“O navio ‘Sea Watch 3′ não se importa com as regras e participa no tráfico de pessoas. Não darei autorização para atracar, nem agora, nem no Natal ou no Ano Novo, aos que não se importam com as regras”, afirmou então o ministro do Interior italiano, em declarações a uma rádio local.

A jovem capitã alemã de 31 anos e os responsáveis pela ONG Sea-Watch arriscam enfrentar um processo judicial por suspeita de ajuda à imigração ilegal, bem como a apreensão do navio e uma coima de 50.000 mil euros, de acordo com um novo decreto assinado por Salvini.

Foi conhecido recentemente que um ativista português, Miguel Duarte, e mais nove ex-tripulantes da embarcação ‘Iuventa’, um navio de uma outra ONG alemã de resgate humanitário no Mediterrâneo, foram constituídos arguidos e estão sob investigação em Itália por suspeita de ajuda à imigração ilegal.

Na terça-feira, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos rejeitou um recurso da Sea Watch que pedia medidas excecionais que obrigassem o Governo italiano a autorizar o desembarque destas 42 pessoas e pediu às autoridades italianas que “continuassem a fornecer toda a assistência necessária” às pessoas vulneráveis a bordo da embarcação.

Entre os 53 migrantes que foram resgatados a 12 de junho, as autoridades italianas autorizaram o desembarque de 11 pessoas consideradas como vulneráveis (crianças, mulheres, doentes).

Em terra, dezenas de cidades alemãs já manifestaram disponibilidade para receber estes migrantes, e o bispo de Turim, Cesare Noviglia, anunciou, na segunda-feira, que a sua diocese também estava disponível para acolher estas pessoas.

Um pároco de Lampedusa, Carmelo La Magra, está acampado há vários dias junto de uma igreja local para exigir o desembarque destes migrantes.

Em janeiro passado, 32 migrantes resgatados pelo ‘Sea Watch 3′ permaneceram retidos no mar a bordo do navio durante 18 dias.

Estas pessoas conseguiram depois desembarcar em Malta por causa de um acordo de distribuição acordado entre vários países europeus, incluindo Portugal.