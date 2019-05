Lieberman, líder do partido laico e nacionalista Israel Beiteinu, declarou-se pronto para disputar novas eleições se não conseguir um compromisso em relação à lei que propôs como ministro da Defesa.

No entanto, a isenção de serviço militar é uma linha vermelha para os partidos ultraortodoxos, outros potenciais parceiros de Netanyahu.

O primeiro-ministro precisa dos 16 deputados (em 120) conseguidos pelos ultraortodoxos e gostava de contar também com os cinco do Israel Beiteinu para conseguir uma maioria de 65 votos no parlamento.

O Likud, partido de direita de Netanyahu, pressionou hoje Lieberman para promover um compromisso e multiplicou os ataques contra ele.

O líder do Israel Beiteinu assegura que a lei sobre o recrutamento militar é uma “questão de princípio” e disse aos jornalistas que a incapacidade do primeiro-ministro em conseguir um acordo é um “fracasso enorme e sem precedentes”.