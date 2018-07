A celebração da efeméride, que se assinala na próxima quarta-feira por ocasião do Dia Internacional de Nelson Mandela, vai ser antecipado através de seminários, conferências e passeios num programa que se estende por vários dias, a começar neste sábado, com a chegada de convidados de vários países.

Esta celebração vai ser o pano de fundo para o encontro nacional da Academia de Líderes Ubuntu, descrita pelo IPAV como “um projeto de capacitação de jovens com elevado potencial de liderança, provenientes de contextos de exclusão social ou com aptidão para aí trabalharem”.

Entre as atividades abertas ao público encontram-se uma conferência a 17 de julho, no Teatro Thalia, às 15:00, que irá seguir um modelo de TED Talk, em que os convidados vão relatar as suas experiências pessoais no contacto com Nelson Mandela.

No mesmo dia segue-se o lançamento do livro “As Cartas da Prisão de Nelson Mandela”, com a presença do autor, o jornalista António Mateus, um espetáculo de gospel no Largo do Município e a exibição do filme “Invictus”, no mesmo local, baseado no livro do orador John Carlin.