O aviso, feito durante uma visita a uma base aérea, aconteceu um dia após o Irão ter anunciado que ultrapassou o nível de enriquecimento de urânico determinado pelo acordo do nuclear, assinado em 2015 pelo Irão, os Estados Unidos, a China, a Rússia e países da União Europeia.

O Irão “deve lembrar-se que estes aviões conseguem alcançar qualquer local do Médio Oriente, incluindo o Irão e, com toda a certeza, a Síria”, disse Netanyahu depois de se colocar em frente ao caça.

O primeiro-ministro de Israel já tinha pedido, no fim de semana, às potências mundiais que aplicassem “sanções imediatas” ao Irão assim que fosse ultrapassado o nível de enriquecimento de urânio.

Para Benjamin Netanyahu, o enriquecimento de urânio só pode ter como objetivo a criação de bombas atómicas, pelo que os líderes ocidentais devem cumprir o combinado e impor novas sanções ao Irão.

Na Europa, a chefe da diplomacia europeia e os ministros dos Negócios Estrangeiros de França, Alemanha e Reino Unido (os países da EU que são signatários do acordo) exigiram que o Irão volte a respeitar os limites de enriquecimento de urânio, admitindo estarem “profundamente preocupados”.

Entretanto, a Presidência de França anunciou que o conselheiro diplomático francês Emmanuel Bonne visita Teerão hoje e quarta-feira para reunir-se com as autoridades iranianas e tentar diminuir a tensão à volta do acordo nuclear.