Nos grupos ocidental — Corvo e Flores — e central — Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira —, está prevista "possível queda de neve acima da cota dos 800 metros".

Já no grupo oriental Santa Maria e São Miguel — pode nevar "acima da cota dos 1000 metros".

Há também previsão de granizo para todas as ilhas.

Em causa está uma massa de ar polar marítima que provocará "uma descida significativa" das temperaturas.

Segundo o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA, esta sexta-feira "a circulação associada a uma depressão centrada a norte do arquipélago irá transportar uma massa de ar polar marítima em direção à região dos Açores", o que provocará "uma descida significativa da temperatura do ar em todas as ilhas".

As temperaturas mínimas "deverão variar entre os 5ºC e os 7ºC e as máximas entre os 12ºC e os 14ºC" em Santa Cruz das Flores, Horta (Faial), Angra do Heroísmo (Terceira) e Ponta Delgada (ilha de São Miguel), ainda segundo o IPMA.

"No entanto, como o vento irá soprar forte com rajadas que poderão atingir os 90 quilómetros por hora, a temperatura sentida será mais baixa variando ao longo do dia entre os 2ºC e os 9ºC", refere ainda.