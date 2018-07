Ao mesmo tempo, decorria uma outra manifestação em solidariedade com os bispos da Conferência Episcopal da Nicarágua, mediadores do diálogo, através do qual se pretende ultrapassar a crise. Nesta marcha, os participantes reclamaram a demissão de Daniel Ortega.

“Embora te doa! Embora te doa! O comandante aqui fica. Daniel, Daniel, o povo está contigo”, cantavam os sandinistas, na maioria funcionários públicos e das forças policiais.

“Estou aqui para apoiar o comandante, o único Presidente que soube eliminar a corrupção”, disse um dos participantes na marcha.

Na outra manifestação, milhares de pessoas, na maioria católicos, marcharam em solidariedade com os bispos nicaraguenses, que foram já alvos de agressões físicas.

Durante a “Peregrinação pelos bispos, defensores da verdade e da justiça”, os manifestantes agitaram a bandeira da Nicarágua e a da Igreja católica e exigiram justiça para os mortos causados pelos protestos antigovernamentais.