A cobertura de gelo está a tornar-se mais imprevisível devido ao aquecimento global, o que leva algumas espécies a deslocar-se para sítios onde habitualmente não iriam.

No Quebec, no Canadá, um urso polar foi encontrado perto da cidade de Madeleine-Centre no fim de semana passado. Segundo o The Guardian, a polícia local informou que esta foi a primeira vez que o predador do Ártico foi avistado na comunidade.

Acredita-se que o urso tenha vagueado do gelo a norte da comunidade, mas pelo caminho teria precisado de nadar porções do rio St Lawrence para chegar à ponta norte da Península Gaspé.

Contudo, o animal acabou por ser morto a tiro na manhã de domingo — um resultado que os especialistas dizem ter sido inevitável.

"No momento em que ouvi falar sobre onde estava este urso, pensei, 'este é um urso morto'", disse Andrew Derocher, professor de biologia na Universidade de Alberta. "Preocupava-me que ele aparecesse num sítio onde não deveria estar, que causasse um problema e fosse abatido".

Além disso, capturar e deslocalizar com sucesso um urso pode custar dezenas de milhares de dólares e requer o equipamento certo, que não existia em Madeleine.

Nos últimos anos, os níveis do gelo marinho do Ártico tornaram-se cada vez mais imprevisíveis, uma realidade desafiante para os ursos polares, que dependem da vasta extensão de gelo para a sua alimentação no inverno e na primavera.

"Estamos a ver mais ursos a passar mais tempo em terra — incluindo em lugares onde nunca foram vistos antes", disse Geoff York, diretor sénior da Polar Bears International. Por isso, a probabilidade de encontros com as comunidades aumenta — e nem sempre o fim da história é o mais feliz.

Neste caso no Quebec, "a última coisa que um destes oficiais de conservação queria fazer era abater um urso", explicou York. "Estão apenas a tentar manter as pessoas seguras e idealmente a tentar manter a vida selvagem segura quando podem", rematou.