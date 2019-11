A partir de dezembro, a Uber vai passar a oferecer a aos utilizadores no Brasil e no México a possibilidade de gravar o áudio da viagem com o objetivo de melhorar a segurança do motorista e do passageiro, anunciou a companhia nesta quarta-feira.

Este projeto piloto pode eventualmente estender-se a outros países, embora a Uber enfatize que ainda não pode fornecer um cronograma detalhado.

Com a nova funcionalidade, o motorista e o passageiro podem ativar a gravação da conversa entre ambos pressionando um botão na aplicação.

Quando a viagem chega ao fim, é perguntado aos utilizadores se tudo ocorreu bem. Caso necessário, pode partilhar informação sobre um incidente e transmitir o arquivo de áudio à Uber.

A gravação será encriptada e armazenada no telefone do motorista ou do passageiro. No entanto, não poderá ser ouvida porque somente a Uber terá a chave para decifrá-la.

Esta operação permite, segundo a companhia, fazer com que os motoristas e os passageiros sejam mais responsáveis.

A opção proposta no Brasil e no México respeita a legislação desses países, disse ainda a companhia.

A Uber também pretende recolher comentários dos utilizadores sobre este projeto piloto para eventualmente modificar a opção antes de oferecê-la em outros países.