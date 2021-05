Entre 2019 e 2020, a PSP registou nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto 599 menores entre os 12 e os 16 anos suspeitos de serem autores de roubos violentos, adianta hoje o Jornal de Notícias.

Quer isso dizer que, em média, têm sido detetados seis adolescentes suspeitos deste crime por semana, isto apesar do ritmo ter baixado durante a pandemia.

Segundo os dados da PSP, em 2019 foram detetados 351 menores na área metropolitana de Lisboa e em 2020 esse número desceu para 248. Já no Porto, esses valores passaram de 97 para 44 entre os dois anos. Esta evolução indica também que a proporção de suspeitos contabilizados subiu em Lisboa, de 72% para 82,6%.

De acordo com os dados da PSP, a grande maioria dos assaltos — 85,6% — ocorre na via pública, se bem que também é frequente ocorrerem assaltos em transportes públicos e no interior de edifícios. A PSP ressalva ainda que o número de suspeitos poderá não corresponder ao número de crimes, já que vários suspeitos podem ter atuado em grupo ou várias vezes.