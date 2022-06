No primeiro trimestre deste ano, no total das 15 entidades exploradoras, 118,9 mil jogadores registados encontravam-se auto-excluídos da prática de jogos e apostas online, mais e 9,5 mil do que o número contabilizado a 31 de dezembro e mais 32,8 mil quando comparado com igual período homólogo, noticia o jornal Público esta quarta-feira, de acordo com números do Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos (SRIJ).

O número real de auto-exclusões no primeiro trimestre de 2022 é de 23 mil jogadores, sendo que na estatística cai para um valor na casa dos nove mil devido ao término da auto-exclusão de 13,5 mil jogadores, seja por ter terminado o prazo inicialmente fixado, seja por antecipação do termo por iniciativa do jogador, explica o SRIJ.

Dentro destes números podem estar vários jogadores repetidos, uma vez que o mesmo jogador pode ter-se excluído em mais do que uma entidade exploradora.

De acordo com o relatório do SRIJ citado pelo Público, o número de jogadores auto-excluídos representa erca de 3,4% dos jogadores registados em todas as entidades exploradoras, o que representa um aumento de 0,3 pontos percentuais relativamente ao mesmo período do ano passado.

A auto-exclusão pode ser efectuada pelo próprio jogador diretamente nos sites das casas de apostas online, em que se encontre registado, ficando impedido de jogar nesses sítios durante o período por si indicado, nunca inferior a três meses, ou no site do SRIJ.