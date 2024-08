Dois meses depois de ter sido apresentado o plano de transformação para a saúde, o Governo dá duas das 15 medidas urgentes como concluídas, segundo dados do SNS: a linha SNS Grávida e a regularização da lista de espera para cirurgias oncológicas. Isto acontece apesar de os dados revelarem que, no final de julho, havia ainda mais de 1.500 doentes com cancro à espera de cirurgia e mais de 300 sem terem sequer a cirurgia agendada. Paralelamente, continuam os problemas com as especialidades de obstetrícia, ginecologia e pediatria nas unidades do SNS.

Além destas, 23 medidas estão em curso e as restantes ainda não arrancaram.

As 54 medidas estão estruturadas em cinco eixos estratégicos: Resposta a Tempo e Horas (10 medidas); Bebés e Mães em Segurança (10 medidas); Cuidados Urgentes e Emergentes (13 medidas); Saúde Próxima e Familiar (12 medidas) e Saúde Mental (nove medidas).

Cada um dos eixos do plano, apresentado no final de maio, prevê medidas urgentes, para obter resultados num período de até três meses, prioritárias, planeadas para gerar resultados até ao final do ano, e estruturantes, com planeamento e aplicação a médio-longo prazo.

Apesar deste plano, o fecho dos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia durante o verão é uma realidade, agravado por exemplos como o caso de uma mulher que sofreu um aborto, nas Caldas da Rainha, a quem foi recusada assistência, apesar de estar uma "hemorragia aguda".

Para minimizar o impacto destes encerramentos, apesar de temporários, o Serviço Nacional de Saúde tem no seu site oficial uma agenda com os constrangimentos previstos, que são os seguintes:

8 de agosto:



Estão fechados os serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Santo André, em Leiria, do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, do Garcia de Orta, em Almada, do Santa Maria, em Lisboa, e do Hospital das Caldas da Rainha.

A urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Lisboa, também estará fechada.

9 de agosto:

Fechados os mesmos serviços e ainda a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

10 de agosto:

Ao todo são 11 os serviços de urgências fechados:

Urgência de Obstetrícia e Ginecologia:

Hospital de Santo André, em Leiria;

Hospital São Bernardo, em Setúbal;

Hospital Garcia de Orta, em Almada;

Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa;

Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro;

Hospital Vila Franca de Xira;

Unidade Hospitalar de Portimão.

Urgência Pediátrica:

Unidade Hospitalar de Chaves;

Hospital Beatriz Ângelo, em Loures;

Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

11 de agosto

Encerrados os mesmos serviços, a que se acrescenta a urgência pediátrica Hospital Rainha Santa Isabel, em Torres Novas e a urgência de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.