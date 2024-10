A notícia foi inicialmente avançada pelo Jornal de Notícias (JN), que dava conta de ter ocorrido uma explosão num prédio no Porto por volta das 13h40, porém segundo fonte dos Bombeiros Sapadores, contactados pelo SAPO24, trata-se de um incêndio urbano e não confirmam a existência de qualquer explosão.

O prédio localiza-se na Avenida Fernão Magalhães e é um posto de transformação de antigo hotel, atualmente devoluto.

Até ao momento regista-se uma vítima em estado grave do sexo masculino com 40 que vai ser transportada para o hospital de S.João.

No local encontram-se os Bombeiros Sapadores do Porto, a Polícia Municipal, uma Ambulância dos Bombeiros Sapadores, a VMER de São João e a E-Redes.

As causas do incêndio ainda estão por apurar, mas suspeita-se de algo relacionado com a corrente elétrica. As investigações e procura de possíveis vítimas continuam no local.