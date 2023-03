Este projeto, criado pela Câmara Municipal do Seixal, funciona em horário pós-escolar e é direcionado, numa primeira fase, aos alunos do 10.º ano de escolas do concelho, sendo que depois será alargado a estudantes de outros anos escolares (2.º, 3.º e secundário), podendo atingir 1.500 jovens. As aulas vão arrancar já dia 30 de março com 80 alunos, de várias nacionalidades, de vários escalões sociais e todos a frequentar as escolas do Seixal.

No Seixal Criativo, que vai funcionar em horário pós-escolar, os alunos vão adquirir conhecimentos em robótica, inteligência artificial, programação, modelos 3D, web 3 e prototipagem.

"Este é um projeto pioneiro em Portugal, que vai permitir uma maior capacitação dos nossos jovens e a criação de projetos inovadores. O Seixal Criativo oferece um mundo de possibilidades que vão marcar o concelho do Seixal nas áreas da tecnologia e da ciência", refere o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva.

O objetivo da autarquia é proporcionar aos jovens do concelho uma pré-formação com ferramentas da nova economia e das novas realidades da sociedade de informação e, ao mesmo tempo, "potenciar a criação de mão-de-obra qualificada que, no futuro, suporte o tecido empresarial e as necessidades do concelho".

Os coordenadores do projeto são António Câmara e Edmundo Nobre, professores da Universidade Nova de Lisboa e especialistas em realidade virtual e novas tecnologias.

Apesar das aulas iniciarem já esta quinta-feira, o Seixal Criativo será inaugurado no dia 1 de abril, com uma Conferência “Inovação e Criatividade na Construção do Futuro”, na qual vão participar, entre outros, o realizador e criativo John Filipe e César Barbosa, vice-presidente e cofundador português da startup Tuga Innovations, que tem sede no Canadá.