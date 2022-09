Breno e a família têm estado em Itália, a participar na Conveção da Comunidade Shalom, conta o Vatican News. Esta semana, num encontro com o Papa Francisco, deu-lhe um presente especial: um terço de caroços de açaí, fruto proveniente de uma palmeira comum em algumas zonas do Brasil.

Oriundo da Ilha do Marajó, no Pará, o jovem aprendeu com um missionário a fazer terços produzidos com caroços de açaí.

No encontro, a missionária brasileira Dilma França explicou que a lembrança entregue ao Papa representa uma das mais importantes fontes de renda da ilha, sobretudo do município de Chaves, onde vive a família Teles, já que os mais pobres vivem do cultivo de açaí.

De recordar que o Estado do Pará é considerado o maior produtor brasileiro deste fruto, com mais de 1 milhão e 300 toneladas por ano.

Além de representar este cultivo e fonte de rendimento, foi também explicado que o terço caracteriza ainda a devoção a Nossa Senhora de Nazaré, considerada a "Rainha da Amazónia".