James Peebles, que recebe metade do prémio, é distinguido pelas "descobertas teóricas no campo da cosmologia física". A outra metade do prémio vai para Michel Mayor e Didier Queloz "pela descoberta de um exoplaneta a orbitar uma estrela semelhante ao Sol".

Este é o segundo dos Nobel a ser anunciado este ano. Ontem, o Nobel da Medicina foi para três cientistas, William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza, "pela sua investigação sobre como as células se adaptam à disponibilidade de oxigénio".

Amanhã, dia 9, será anunciado o Nobel da Química. Na quinta-feira, dia 10, serão atribuídos os Nobel da Literatura de 2018 e 2019 e na sexta-feira será conhecido o nome do novo Nobel da Paz.

O último anúncio será feito no dia 14 de outubro e determinará o vencedor do Nobel da Economia.

Este ano, serão atribuídos dois Nobel da Literatura (relativos a 2018 e 2019), depois de, no ano passado, ter sido suspenso devido a um escândalo de abusos sexuais e crimes financeiros que afetou a Academia de Estocolmo.

Os prémios Nobel nasceram da vontade do cientista e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896) em legar grande parte de sua fortuna a pessoas que trabalhem por “um mundo melhor”.

O prestígio internacional dos prémios Nobel deve-se, em grande parte, às quantias atribuídas, que atualmente chegam aos nove milhões de coroas suecas (mais de 830 mil euros).