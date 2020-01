Na mesma nota, o grupo explica que comprou o projeto Metropolis à Multi Corporation, sendo que “prevê a construção de quatro novos edifícios de escritórios classe-A, com um total de 37.600 metros quadrados, três de habitação com 30.250 metros quadrados e mais de 200 apartamentos, e uma área comercial com 11.100 metros quadrados, com construção a iniciar no final do ano”.

Segundo André David Nunes, ‘Chief Investment Officer’ (responsável pela área de investimentos) da Arrow Portugal, que inclui a Norfin e a Whitestar, “esta aquisição demonstra o ADN da Norfin como gestora de investimentos imobiliários que alia sofisticação financeira a uma elevada capacidade técnica de gestão de projeto”.

O mesmo responsável acredita que “a localização, por estar à porta de um 'hub' de transportes com duas linhas de metro, um terminal de autocarros, próxima da 2.ª circular, do Eixo Norte-Sul e do aeroporto, será ideal para a expansão do CBD (Central Business District) e deverá capturar grande parte da enorme procura destinada aos escritórios classe-A, atualmente concentrada no Parque das Nações”.

André David Nunes destaca ainda que o empreendimento é “integrado e planeado em conjunto” e que “vai maximizar as sinergias entre os escritórios, comércio e habitação, respeitando o que caracteriza a zona ‘prime’ de Alvalade”.

A Norfin foi comprada em 2018 pelo grupo Arrow Global e gere atualmente mais de 1.400 milhões de euros em ativos imobiliários para investidores institucionais, nacionais e internacionais.

Já a Arrow Global é especializada na compra, recuperação e gestão de ativos.