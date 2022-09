A Noruega reforçará a segurança da sua fronteira com a Rússia no Ártico, incluindo a presença de um helicóptero da polícia, e disse estar disposta a fechá-la, se necessário. O anúncio foi feito no seguimento do encerramento das fronteiras por parte da Finlândia e divulgado após a cerimónia de anexação dos territórios ucranianos ocupados pela Rússia, em Moscovo.

Lusa