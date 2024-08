"A polícia do aeroporto abriu uma investigação contra o norueguês de 39 anos por perturbação da ordem pública e transporte fraudulento", disse um porta-voz da polícia à AFP.

A investigação deve explicar como o passageiro "conseguiu evitar a verificação automática do cartão de embarque antes do controlo de segurança", afirmou o porta-voz do aeroporto de Munique.

O norueguês conseguiu embarcar no avião sem problemas a 4 de agosto, apesar do controlo de passagens no embarque, ao aproximar-se muito de outro passageiro, informa o jornal Bild. Assim, o homem embarcou num avião para Hamburgo com outros passageiros.

A fraude foi descoberta porque o voo estava lotado e o norueguês não conseguiu encontrar um lugar. O homem foi entregue à polícia, que iniciou um processo e procedeu à sua libertação.

Um dia depois, o homem repetiu a tentativa e conseguiu embarcar num avião novamente, dessa vez rumo a Estocolmo, num voo da companhia aérea alemã Lufthansa, que não estava lotado.

Na capital sueca, foi preso pela polícia depois de chamar a atenção porque queria voltar imediatamente para Munique.

O passageiro "não apresentou nenhum perigo" e, de acordo com a investigação, "não tinha intenção de atrapalhar o tráfego aéreo", acrescentou o porta-voz da polícia.