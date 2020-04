“Informamos que o resultado da análise para diagnosticar a covid-19 realizada na consulta do CHUSJ foi negativo” é a mensagem que pelo menos 21.383 pessoas receberam desde 01 de março no telemóvel após realizar teste de despistagem no Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto.

Entretanto, o número de pessoas referido alterou-se e já cresceu, porque, como muitos outros dados, as atualizações são quase ao segundo nas aplicações criadas no Centro de Gestão de Informática e no Serviço de Sistemas de Tecnologias, Informação e Comunicação do CHUSJ, áreas lideradas por Maria João Campos que, à Lusa, conta como o “ritmo acelerado da covid-19” obrigou a sua equipa a “reinventar-se”.

“Sentiu-se um espírito de missão e quando se consegue pôr uma equipa a sentir esse espírito, reinventam-se soluções que à partida podiam demorar meses. Trabalha-se 24 [horas] sobre sete [dias]. Aquilo que agora é banal, mas muito importante para conforto das pessoas, que é esperar por um ‘sms’ [mensagens], tem por trás um trabalho feito em tempo recorde”, descreve a responsável.

O texto que consta nas ‘sms’ – que segue com as palavras ‘covid-19’ e ‘negativo’ em maiúsculas – é produto de um “acerto de agulhas” entre os profissionais da linha da frente e os profissionais invisíveis dos bastidores.

“Nós somos tecnólogos puros. Queremos o número de carateres correto e o critério a quem enviar. São os clínicos que definem o tipo de mensagem” a enviar, descreve a responsável, atribuindo a “sensibilidade” às equipas médicas, enquanto a sua trabalha os algoritmos que permitem atualizações em tempo real de quadros e gráficos que permitem, por exemplo, antecipar à sexta-feira quantas camas disponíveis precisará o serviço de infecciologia no domingo seguinte.