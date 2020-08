Em comunicado publicado no site do Vaticano, a Congregação para a Doutrina da Fé refere que os batismos conferidos com a fórmula "Nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo" não são válidos. O esclarecimento surge depois de terem surgido situações em que a fórmula sacramental foi alterada.

Assim, a fórmula que deve ser utilizada é "Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo".

"Recentemente, houve celebrações do Sacramento do Batismo administrado com as palavras: 'Em nome do papá e da mamã, do padrinho e da madrinha, dos avós, dos familiares, dos amigos, em nome da comunidade, nós te batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo'. Aparentemente, a modificação deliberada da fórmula sacramental foi introduzida para sublinhar o valor comunitário do Batismo, para exprimir a participação da família e dos presentes e para evitar a ideia da concentração de um poder sacral no sacerdote, em detrimento dos pais e da comunidade, que a fórmula presente no Ritual Romano transmitiria", pode ler-se.

Posto isto, o Vaticano considere que reaparece, "com discutíveis motivações", uma "antiga tentação de substituir a fórmula transmitida pela Tradição com outros textos julgados mais idóneos".

"É fundamental que a ação sacramental seja realizada não em nome próprio, mas na pessoa de Cristo, que age na sua Igreja, e em nome da Igreja", sublinha a nota.