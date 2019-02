“A Comissão do [presidente] Juncker comprometeu-se a acabar com a desinformação e com as notícias falsas e este caso não é exceção”, disse hoje o porta-voz do executivo comunitário, Margaritis Schinas.

Em causa está uma campanha que o governo húngaro que está a promover, na qual reproduz uma fotografia do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, afirmando que a população daquele país “tem o direito a saber o que Bruxelas está a preparar” em matéria de migrações.

“Eles [Comissão Europeia] querem introduzir uma quota de migrantes, enfraquecer a proteção das fronteiras dos Estados-membros e facilitar a imigração atribuindo vistos”, está escrito na imagem que está a ser divulgada pelo executivo húngaro nas redes sociais.

Em reação a estas imagens, Margaritis Schinas vincou que “os húngaros merecem factos e não ficção”.