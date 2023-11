Segundo a agência de notícias de Espanha, os níveis de poluição registados obrigaram as autoridades a prolongar o encerramento das escolas até 10 de novembro, depois de terem sido fechadas na sexta-feira.

De acordo com a classificação mundial elaborada pela empresa suíça IQAir, Nova Deli foi mais uma vez classificada hoje como a cidade com a pior qualidade do ar no mundo, depois de registar em zonas como o sul da cidade uma concentração de partículas PM 2,5, as mais nocivas para o ser humano, em média, de 462 microgramas por metro cúbico de ar, de acordo com as medições do Central Pollution Control Bureau.

Este nível de poluição, salienta a agência, é mais de 30 vezes superior ao limite diário fixado pela OMS, que considera perigosa uma exposição diária superior a 15 microgramas por metro cúbico de ar.

“Para os graus 6 a 12 (jovens entre os 11 e os 18 anos de idade) as escolas têm a opção de mudar para aulas ‘online'”, informou o ministro da Educação da capital indiana, Atishi Marlena, na rede social X, antigo Twitter, citado pela Efe.

O Governo local ordenou ainda a suspensão das atividades de construção não essenciais e a entrada de camiões a diesel, no âmbito de um plano faseado de introdução de medidas mais restritivas à medida que a poluição atmosférica aumenta, mas que tem sido criticado por especialistas, que o consideram ineficaz.

A situação obrigou igualmente as equipas de críquete do Bangladesh e do Sri Lanka, que têm encontro marcado no âmbito do campeonato mundial de críquete, a suspender os treinos na capital indiana.

A deterioração da qualidade do ar na capital indiana coincide com o início do inverno e a diminuição dos ventos que impedem a dispersão dos poluentes.