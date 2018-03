Dois homens ficaram feridos na sequência de uma nova explosão em Austin, no Texas, apenas dias depois de três pacotes-bomba terem tirado a vida a duas pessoas e deixado uma idosa gravemente ferida. A polícia pediu aos residentes do condado de Travis que permaneçam em casa nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira.

Na noite de domingo, 18 de março, duas pessoas ficaram feridas sem gravidade na sequência de uma nova explosão em Austin, no Texas.

Já de madrugada, através do Twitter, a polícia de Austin, pela voz do comissário Brian Manley, pediu aos residentes do condado de Travis que permaneçam em casa pelo menos até às 10h00 (hora local) desta segunda-feira, para que a polícia possa investigar a ocorrência.

Adiantaram ainda as autoridades que, contrariamente aos pacotes-bomba anteriores, a polícia suspeita que a detonação tenha sido provocada depois dos indivíduos tropeçarem num fio. Assim, as autoridades urgem a população a manter-se vigilante e a entrar em contacto com a polícia sempre que se cruzar com um pacote ou dispositivo suspeito.

Apesar de não ser possível confirmar ainda se esta explosão está ligada às anteriores, a polícia está a assumir que as ocorrências estão relacionadas.

Em conferência de imprensa, Brian Manley instou os responsáveis por estes ataques a virem a público e a partilharem a sua "mensagem". "Estes acontecimentos em Austin atraíram a atenção do mundo, e asseguramos que estamos a ouvir", disse Manley, dirigindo-se diretamente ao bombista. "Queremos compreender o que o levou a fazer isto, queremos ouvi-lo", acrescentou.

Ainda não são claros os motivos destes ataques.

As três explosões anteriores ocorreram em locais diferentes de Austin. A primeira leve lugar a 2 de março e tirou a vida a Anthony Stephan House, de 39 anos. Duas outras explosões ocorreram a 12 de março, matando o jovem Draylen Mason, de apenas 17 anos, e ferindo com gravidade uma mulher hispânica de 75 anos.

Estes pacotes-bomba foram deixados à porta das vítimas durante a noite.