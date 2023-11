Num comunicado, a ATA considera que as novas ligações entre Faro e Ponta Delgada (Açores), Nova Iorque/Newark (Estados Unidos da América), Helsínquia (Finlândia), Southampton (Reino Unido) e Brest (França) “confirmam o Algarve como destino turístico cada vez mais atrativo”.

“O Algarve é, cada vez mais, um destino turístico de excelência, reconhecido em todos os seus segmentos e produtos, e a prova disso é que a nossa região está cada vez mais ligada ao mundo”, afirma André Gomes, presidente do Turismo do Algarve, citado na nota.

De acordo com o responsável, “nos últimos tempos, a curiosidade em relação ao Algarve continua a crescer a olhos vistos”, sublinhando que “este número tão expressivo de novas rotas mostra que está a ser feito um bom trabalho de promoção” da região.

Para André Gomes, o Algarve “está a deixar de ser visto exclusivamente como um destino de sol e praia, conseguindo dar resposta a uma série de outras motivações que vão ao encontro do perfil do turista atual”.

Exemplo disso, realça, “é a rota agora anunciada pela companhia aérea Finnair, que inclui o Algarve como um destino de destaque para a sua oferta de inverno no próximo ano”.

A companhia finlandesa anunciou esta semana que vai iniciar em outubro de 2024 a ligação Faro/Helsínquia com dois voos semanais.

Esta rota junta-se à da Easyjet, que inaugura, em junho de 2024, a ligação Southampton (Reino Unido)/Faro, com um voo semanal, e da companhia Volotea, que, no próximo verão, apresenta uma nova rota de Brest (França) para o Algarve.

De acordo com a ATA, a estes voos somam-se ainda os novos pontos de conectividade com a América do Norte que a região conseguiu assegurar, através do reforço da oferta de voos da Azores Airlines entre os Açores (Ponta Delgada) e o Algarve (Faro) e do anúncio do primeiro voo direto entre o continente norte-americano e o Algarve, operado pela United Airlines, que vai ligar Nova Iorque/Newark a Faro a partir de maio de 2024.

A Associação Turismo do Algarve realça que as atividades de promoção para a captação de novas ligações aéreas “vão continuar, não só junto dos principais mercados emissores de turistas para a região, como de vários mercados de aposta”.

“A expectativa do Turismo do Algarve é a de que este interesse das companhias aéreas pelo destino se mantenha e que possam ainda vir a ser anunciadas mais novidades para 2024”, conclui a ATA.